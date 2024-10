Dziesiątki samolotów NATO nad Europą. Są wśród nich polskie F‑16

Ćwiczenia Steadfast Noon rozpoczęły się w poniedziałek 13 października. Potrwają przez dwa tygodnie. Łącznie weźmie w nich udział ok. 2 tysięcy żołnierzy z trzynastu państw NATO, a także ponad 60 statków powietrznych różnego typu , w tym samoloty zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Podczas ćwiczeń nie ma jednak planów wykorzystania prawdziwych głowic nuklearnych ani ostrej amunicji.

NATO podkreśla, że ćwiczenia mają charakter rutynowy i odbywają się co roku w październiku. Ich planowanie zakończono już rok wcześniej. Celem manewrów jest zapewnienie w NATO bezpiecznego, skutecznego i wiarygodnego odstraszania jądrowego. W tym roku po raz pierwszy w roli nosicieli broni jądrowej wystąpią holenderskie samoloty wielozadaniowe F-35A . Holandia odebrała pierwszy egzemplarz F-35A w styczniu 2019 r., a we wrześniu 2024 r. ogłosiła ich pełną gotowość operacyjną.

F-16 to natomiast myśliwce wielozadaniowe cechujące się długością ok. 15 m, które są zdolne do poruszania się z prędkością ok. 2 Ma (niemal 2450 km/h). Polska dysponuje 48 tego typu myśliwcami w wariantach F-16C/D Block 52+ (36 jednomiejscowych i 12 dwumiejscowych). Ich uzbrojenie to przede wszystkim (poza standardowym działkiem strzeleckim) pociski powietrze-powietrze AIM-120C AMRAAM, pociski manewrujące AGM-158 JASSM i bomby szybujące AGM-154C JSOW.