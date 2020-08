Dzieci dorastające w pobliżu większej ilości terenów zielonych mają wyższe IQ

Już wcześniej istniały znaczące dowody na to, że tereny zielone poprawiają różne aspekty rozwoju poznawczego dzieci, ale jest to pierwsze badanie, które zajmuje się kwestią IQ. Dokładna przyczyna tej korelacji jest niepewna, ale może być to związane z niższym poziomem stresu, większym polem do zabawy i kontaktów społecznych lub spokojniejszym środowiskiem.