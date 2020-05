Koronawirus. Wyniszczanie środowiska naturalnego doprowadzi do większej ilości pandemii – alarmują naukowcy

Eksperci ostrzegają, że jeśli ludzkość nie przestanie wyniszczać środowiska naturalnego, to może to doprowadzić do większej ilości takich pandemii jak ta koronawirusa. Naukowcy doszli do swoich wniosków poprzez analizę związku między wirusami, dziką przyrodą oraz habitatami.

Nietoperze. (PAP)