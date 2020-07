Wyrąb lasu w Europie postępuje niezwykle szybko. Alarmujące dane

Wiele lasów w UE, które stanowią około 38 proc. jej powierzchni lądowej, wykorzystuje się do pozyskiwania drewna. Według danych satelitarnych skala tego wykorzystania zwiększa się – wzrosła ona o 69 proc. w okresie od 2016 do 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem od 2011 do 2015 r. Powierzchnia wyciętych lasów w tym samym porównaniu wzrosła o 49 proc. Dane opublikowano w czasopiśmie Nature Research.