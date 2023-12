Broń ukraińskiej produkcji. Korzystają z niej jednostki specjalne

Źródło zdjęć: © Twitter | C Squadron

Karabinek automatyczny "Maljuk" jest produkowany przez ukraińską firmę INTERPROINVEST z siedzibą w Kijowie. Konstrukcja to przeprojektowany karabinek AK-74, który został dostosowany do formatu bezkolbowego. Jak zauważa serwis Defence24, nie jest to zwykła prosta modyfikacja, lecz przemyślany efekt wielu lat prac. Prace nad tą bronią prowadzono od 2005 r., a pierwsza wersja "Maljuka" została zaprezentowana publicznie w 2015 r.

Charakterystyka broni ukraińskich sił specjalnych

Karabinek "Maljuk" waży 3,8 kg, a jego długość, wraz z lufą, wynosi 712 mm. Jest to broń oparta na konstrukcji innych karabinków typu AK, dlatego dostępne są wersje przystosowane do różnych typów amunicji, takich jak 7,62x39mm i 5,45x39mm, a także do standardowej amunicji NATO 5,56x45mm. Jak zauważa Defence24, karabinki "Maljuk" stopniowo zastępują w jednostkach specjalnych i niektórych formacjach powietrznodesantowych starsze modele AK-74 i AKM.

Jedną z największych zalet karabinka "Maljuk" jest jego bezkolbowy układ konstrukcyjny, znany jako bullpup. W tym układzie komora zamkowa znajduje się za mechanizmem spustowym.

Znak rozpoznawczy

Jak podkreśla serwis The War Zone, "głównym celem układu bullpup jest zmniejszenie całkowitej długości broni, co czyni ją bardziej poręczną w ciasnych przestrzeniach, bez konieczności rezygnacji z długiej lufy". Jest to istotne, gdyż krótsza lufa oznacza zwykle gorszą balistykę i celność (pocisk ma mniej czasu na nabranie prędkości i ustabilizowanie się przed wystrzeleniem).

