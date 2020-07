Duda zaraża ludzi skrajnie szkodliwą postawą. Na pandemię dezinformacji maseczki nie pomogą [OPINIA]

– Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych – powiedział Andrzej Duda podczas "debaty" w TVP. I mimo że później tłumaczył się z tego na twitterze, modyfikując sens swoich oryginalnych słów, to nie zmieni to tego, co poszło w eter. I połechtało antyszczepionkowców.



Czego potrzebują Polacy? Co realnie może zrobić prezydent? Nie.

Do której grupy społecznej jeszcze można się zwrócić? Którą połechtać? To już bardziej.

To właśnie na takie pytania otrzymujemy najgłośniejsze odpowiedzi w kampanii prezydenckiej. I wypowiedź Andrzeja Dudy na temat obowiązku szczepień doskonale się w ten schemat wpisuje.

W Polsce mamy bowiem coraz większą grupę ludzi negatywnie nastawionych do szczepień. Bierze się to z fałszywych informacji na ich temat, np. takich, że szczepienia mają powodować autyzm – mimo że teza ta już dawno została obalona przez odpowiednie badania.

Niestety to nie przeszkadza w funkcjonowaniu w naszym kraju takiej organizacji, jak STOP NOP, która przedstawia się, jako propagator możliwości "wyboru" co do szczepienia, ale ignoruje zupełnie to, jak w ogóle te szczepienia działają. '

Ignorancja albo kalkulacja. Obie opcje zatrważające

Tego zdaje się też nie rozumieć prezydent Andrzej Duda. Ewentualnie – co chyba jeszcze gorsze – rozumie, ale ignoruje to w celu zgarnięcia dodatkowego elektoratu. Obie opcje zresztą są równie zatrważające.

Bo w pierwszej opcji mamy prezydenta nieodpowiedzialnego, który zabiera głos w sprawie medycznej, mimo że nie rozumie, o czym mówi i jak szkodliwe jest to, co mówi. W drugiej to prezydent, który rozumie, jakie konsekwencje będzie miała popularyzacja antyszczepionkowej postawy, ale zdobycie większej ilości głosów jest dla niego i jego formacji politycznej tego warte.

Załóżmy jednak, że to ta pierwsza opcja i Andrzej Duda nie wie, że żeby szczepionki rzeczywiście dawały odporność, to zaszczepiona musi być większość populacji kraju. Prezydent wiedzę tę mógłby z łatwością znaleźć. Na przykład na stronach rządowych. A konkretnie pod adresem szczepienia.pzh.gov.pl w sekcji faq. Tam oto znajdziemy odpowiedź na pytanie: "dlaczego w Polsce utrzymywany jest obowiązek szczepień?".

Prezydentowi wystarczyłyby pierwsze trzy linijki – "obowiązek szczepień wiąże się z dążeniem do uzyskania maksymalnej ochrony przed zakażeniem, a w dalszej perspektywie do zlikwidowania (eradykacji) danej choroby zakaźnej. Tylko uodpornienie wysokiego odsetka osób, najczęściej ponad 90% uruchamia mechanizm odporności zbiorowiskowej, który gwarantuje zahamowanie krążenia drobnoustroju i ochronę osób zaszczepionych oraz tych, którzy z racji stanu zdrowia lub wieku nie zostali zaszczepieni".

Proste, prawda?

Jeśli jednak postawa Andrzeja Dudy nie wynika z niewiedzy, ale z czystej kalkulacji politycznej to cóż… Jest to czystej wody podłość.

W czasie szalejącej pandemii (wbrew słowom premiera Morawieckiego ona nadal trwa), w perspektywie jej możliwej kolejnej eskalacji jesienią oraz czyhających nowych potencjalnych pandemii, podważanie zaufania społeczeństwa do medycyny i szczepień to po prostu działanie wymierzone wprost w ludzkie życie.

Bo głowa państwa podważająca sensowność takiego działania to doskonały argument dla NOP-owców. A jeśli macki ich propagandy obejmą dużą ilość społeczeństwa, która politycznym naciskiem tę "dowolność" szczepień uzyska, to o odporności zbiorowiskowej będziemy mogli zapomnieć. I wtedy zaczną się prawdziwe problemy.

Intencje nie mają znaczenia

Prezydent już po debacie próbował tłumaczyć swoje słowa na twitterze, sugerując, że zostały one "zmanipulowane".

Tłumaczenie to jest jednak dosyć nieudolne, bo po pierwsze to, co powiedział w trakcie debaty, brzmiało jednoznaczne, po drugie na szkarlatynę, którą tu wymienia, nie ma szczepionki, a po trzecie "zupełnie co innego, inna rozmowa" wcale nie precyzuje nam jakie stanowisko na ten temat ma Duda, jeśli rzeczywiście nie jest przeciwko obowiązkowi szczepień, jak powiedział wcześniej w TVP.