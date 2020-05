Koronawirus uderza ponownie. W Korei Południowej i Chinach znowu mają problem

Korea Południowa to jedno z pierwszych państw, które mierzyło się z epidemią koronawirusa na dużą skalę. Pomimo wysokiej liczby zachorowań, których szczyt przypadł na 29 lutego (1 189 nowych przypadków), odnotowano ponad 250 zgonów. Za czynniki, które pozwoliły Korei powstrzymać epidemię koronawirusa bez konieczności wprowadzania drastycznych ograniczeń, uznaje się rozbudowany program przeprowadzania testów oraz zaawansowane podejście technologiczne do śledzenia zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jednak jak widać, zagrożenie wcale nie minęło.

Przykładem są również Chiny. W Wuhanie odnotowano najwięcej nowych przypadków od 11 marca. Służby poinformowały o pięciu nowych zakażonych. Wydaje się, że to niedużo, ale "kolebka" koronawirusa powoli wracała do normalności. Tymczasem kolejni chorzy to powód do zmartwień.