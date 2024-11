Trafią do Polski jeszcze w tym roku. Nic nie umknie ich "oczom"

Wojsko Polskie zwiększa swoje możliwości zwiadowcze, podpisując kolejną umowę wykonawczą na dostawę dronów produkowanych przez polską spółkę WB Electronics S.A. To najnowsze konstrukcje, których modyfikacjom poddano m.in. systemy nawigacyjne, ale też wzmocniono poziom bezpieczeństwa oraz integracji bezzałogowców ze Zautomatyzowanym Zestawem Kierowania Ogniem (ZZKO) TOPAZ.

Kolejne drony FlyEye dla polskiej armii jeszcze w tym roku

Polskie bezzałogowce FlyEye znajdują się już na wyposażeniu polskiej armii, ale sprawdzają się też w warunkach bojowych w Ukrainie, gdzie są wykorzystywane do działań zwiadowczych. Dodajmy, że to system służący do rozpoznania obrazowego z powietrza przy użyciu głowic, które pozwalają śledzić konkretny obszar zarówno w dzień, jak i w nocy.

FlyEye, produkcji WB Electronics S.A., jest jednym z najbardziej zaawansowanych bezzałogowców używanych w Europie. Rozpiętość skrzydeł wynosi w jego przypadku 3,6 m, a masa startowa to 12 kg. Dzięki zastosowaniu silnika elektrycznego dron działa niemal bezszelestnie, co znacząco wpływa na jego skuteczność podczas misji zwiadowczych. Maksymalna prędkość FlyEye wynosi 120 km/h, przy możliwości działania na pułapie do 3,5 km.

Bezzałogowce od polskiej firmy

Dron FlyEye wyróżnia się także możliwością działania przez okres do 2,5 godzin, co jest uznawane za wyjątkowo długi czas operacyjny jak na tego typu konstrukcje. System jest trudny do wykrycia dzięki swojej kompozytowej obudowie. Oprogramowanie niektórych systemów przeciwrakietowych rozeznaje go jako ptaka, co pozwala na prowadzenie misji bez ryzyka wykrycia.

Konstrukcja jest często wykorzystywana w operacjach wojskowych jako "niewidzialny samolot". Jego zdolność do przeprowadzania cichego i niezauważonego zwiadu sprawia, że jest niezastąpionym narzędziem w rękach dowódców wojskowych. Drony te są obecnie używane na froncie w Ukrainie, zapewniając wsparcie operacyjne poprzez m.in. kierowanie ogniem artyleryjskim.

Dron FlyEye bez głowicy obserwacyjnej - na zdjęciu w rękach polskiego żołnierza © WB Group | Michal Niwicz

Jedną z istotnych cech dronów FlyEye jest ich modularność i elastyczność w konfiguracji misji. Dzięki temu drony te mogą być szybko dostosowane do różnorodnych zadań - od rozpoznania i monitoringu po przemieszczanie się na liniach frontu. FlyEye posiada możliwość montażu różnych typów głowic obserwacyjnych, co rozszerza jego zdolności operacyjne i pozwala na dokładne rozpoznanie w każdych warunkach pogodowych.

Dzięki możliwości startu "z ręki", FlyEye jest gotowy do akcji w niespełna 10 minut, co znacząco przeobraża sposób, w jaki wojsko prowadzi działania operacyjne. Drony te mogą również pełnić funkcję "latających routerów", wspierających dodatkowe systemy komunikacyjne na polu bitwy, co wzmacnia integrację i koordynację działań sił zbrojnych.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski