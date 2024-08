Dotarły na Bliski Wschód. Mocarstwo pokazuje swoją siłę

Izrael od października 2023 r. walczy z Hezbollahem i Hamasem. Dodatkowo zarówno Izrael jak i jego sojusznicy muszą liczyć się z ciągłymi atakami jemeńskich rebeliantów Huti, którzy co jakiś czas dają o sobie znać, atakując morskie szlaki handlowe czy amerykańskie drony zwiadowcze. W ostatnich dniach sytuacje stała się jeszcze bardziej napięta, ponieważ ataku na Izrael nie wyklucza Iran.

F-22 Raptor na Bliskim Wchodzie

F-22 Raptor dołączają do innych amerykańskich samolotów stacjonujących na Bliskim Wschodzie. Co jakiś czas dochodzi do rotacji znajdującego się tam sprzętu. Tym razem jest to spowodowane, jak podało CENTCOM na swoim profilu w serwisie X, chęcią "załagodzenia możliwej eskalacji na tym obszarze wywołanej przez Iran i jego sprzymierzeńców".

F-22 Raptor to amerykańskie myśliwce przewagi powietrznej produkowane przez Lockheed Martin i Boeing. Produkcję seryjną tego sprzętu rozpoczęto w 1997 r. i kontynuowano aż do 2011 r. Przełożyło się to na ok. 200 stworzonych egzemplarzy, przy czym żaden z nich nigdy nie trafił do służby w armii innej niż amerykańska.

Wśród cech charakterystycznych F-22 Raptor najczęściej wymieniane są elementy technologii stealth (trudnowykrywalności) oraz supercruise, czyli zdolność do osiągania prędkości naddźwiękowej bez używania dopalaczy.

F-22 Raptor dostosowany do różnej broni

F-22 Raptor mierzy niemal 19 m długość oraz ponad 5 m wysokości. W standardzie był wyposażany w działko M61 Vulcan kal. 20 mm, ale znacznie większe zagrożenie stanowi, kiedy przenosi uzbrojenie dodatkowe, z jakim jest kompatybilny. Mogą być to rakiety powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM lub AIM-9 Sidewinder czy rakiety powietrze-ziemia różnych typów.

Masa startowa F-22 Raptor przekracza 36 t, a mimo to może on osiągać prędkości do 2,25 Ma i wznieść się na wysokość ok. 20 km.

Warto nadmienić, że nie będzie to pierwsza misja F-22 Raptor na Bliskim Wchodzie, ponieważ samoloty te były wysyłane tam już wcześniej. Po wybuchu konfliktu Izraela z Hezbollahem i Hamasem pod koniec 2023 r. ze Stanów Zjednoczonych w ramach wsparcia przyleciały z kolei m.in. F-16 Fighting Falcon oraz samoloty szturmowe A-10 Thunderbolt II.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski