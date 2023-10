Dopiero co weszli do NATO. Zdominowali zawody snajperów

Co ciekawe fińska drużyna składająca się ze snajpera, obserwatora i tzw. flankera pochodzących z różnych brygad nie zgrywała się przed nimi, co wynika z wypowiedzi lidera i zdała się wyłącznie na spójne i konsekwentne wyszkolenie Fińskich Sił Obronnych.

W zawodach sprawdzane są m.in. takie umiejętności jak strzelanie z karabinu snajperskiego bez żadnego przygotowania pozycji, strzelanie do celów ruchomych, posługiwanie się bronią alternatywną w sytuacji awaryjnej, strzelanie do celów ze śmigłowca czy zajmowanie pozycji bojowej.

Wiąże się to kulturą łowiecką (ponad 70 proc. pozwoleń dotyczy tego celu) oraz koniecznością dekad samodzielnego dbania o swoje bezpieczeństwo. Sprawia to, że wielu Finów kultywuje tradycje słynnego snajpera Simo Häyhä, którego dokonania opisuje Adam Gaafar .

Fińscy snajperzy do zawodów przystąpili uzbrojeni w etatowe karabiny snajperskie SAKO TRG M10. Są one najnowszym modułowym modelem konstrukcji z rodziny TRG, po raz pierwszy pokazanym światu w 2010 roku. SAKO TRG M10 umożliwia łatwą konwersję między trzema kalibrami: 8,6x70 mm (.338 Lapua Magnum), 7,62x67 mm (.300 Winchester Magnum) oraz 7,62x51 mm NATO (.308 Winchester). Proces ten wymaga wymiany lufy, która jest przymocowana za pomocą nakrętki, zamka oraz magazynka.

Karabiny SAKO TRG M10 są konstrukcją powtarzalną, a więc wymagającą przeładowania po każdym strzale, ale zapewniające rewelacyjną precyzję. SAKO TRG M10 bez problemu jest w stanie osiągnąć skupienie 0,5 MOA (minuta kątowa) bądź nawet mniej. Oznacza to, że na odległość 100 m wszystkie przestrzeliny karabinu mieszczą się w okręgu o średnicy 15 mm lub mniej. Na odległość 1 km skupienie wynosi już 15 cm, co jest wynikiem co najmniej ośmiokrotnie lepszym od tego, co oferują standardowe karabiny żołnierza (norma to 4 MOA).