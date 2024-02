Deszcz odłamków zasypie Ukrainę. Moskwa ma asa w rękawie

Moskwa oficjalnie nie potwierdziłą do tej pory, że czołgi T-90M Proryw są wyposażone że wspomniane pociski, jednak wedle źródeł, na które powołuje się Bulgarian Military, wszystkie rosyjskie maszyny zgromadzone w Ukrainie mają dysponować nabojami Telnik .

Podkreślić warto natomiast, że w październiku 2023 r. pojawiły się dowody potwierdzające użycie przez armię agresora nabojów czołgowych 3VOF128. Wówczas Kreml nie informował jednak, że to rozwiązanie będące na wyposażeniu wszystkich T-90M.

Pociski tego typu atakują duże obszary, niszcząc wszystko, co napotkają na swojej drodze, jednak wpływają też na urazy psychiczne. Nagły wybuch pocisku w locie połączony z wyzwoleniem licznych odłamków o nieznanej trajektorii lotu może wywołać poczucie terroru i dezorientacji.

"Niepokojące jest to, że psychologiczne żniwo może nie być tymczasowe" – czytamy. Efekt wybuchu może zdaniem Bulgarian Military być długotrwały i prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym żołnierzy, co może stanowić o wykluczeniu ich z walk na froncie, a w efekcie utrudnieniu utrzymania sojuszniczych pozycji.