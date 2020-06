Deksametazon – "nowy" lek na COVID-19. Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

Deksametazon jest dostępny na rynku od wczesnych lat 60. XX wieku. To steryd często podawany w małych dawkach jako środek przeciwzapalny, szczególnie u chorujących na astmę, alergię, toczeń rumieniowaty układowy czy reumatoidalne zapalenie stawów. To właśnie przeciwzapalne właściwości leku sprawiają, że deksametazon jest przydatny w walce z COVID-19 .

Deksametazon może okazać się przełomem w leczeniu COVID-19

W ciężkich przypadkach układ odpornościowy organizmu nadmiernie reaguje na wirusa i atakuje komórki, które go zawierają. Jest to określane jako burza cytokin, w której substancje zwane cytokinami są uwalniane przez komórki układu odpornościowego, powodując nadmierne zapalenie.

Widoczne efekty podania deksametazonu

Wyniki badania, które nie zostały jeszcze opublikowane w żadnym czasopiśmie naukowym, pokazują, że największe korzyści lek przynosił u pacjentów podłączonych do respiratorów, gdzie deksametazon zmniejszał ryzyko zgonu o 12 procent z 40 do 28 procent. W przypadku osób wymagających podawania tlenu nastąpiło zmniejszenie tego ryzyka o 5 procent z 25 do 20 procent.

Tanie rozwiązanie

Deksametazon jest tani. Jego podawanie to koszt około 6 dolarów dziennie. Pacjenci są leczeni średnio od siedmiu do dziesięciu dni. Co ważniejsze, lek jest powszechnie dostępny i istnieją jego duże globalne zapasy. Oznacza to, że pacjenci w krajach nieposiadających powszechnej opieki zdrowotnej mogą z łatwością otrzymywać deksametazon. To go wyróżnia na tle nowych leków, których często brakuje, a także są drogie.