Deksametazon - przełom w walce z koronawirusem? WHO komentuje

- Jest to pierwsze sprawdzone leczenie, które zmniejsza śmiertelność u pacjentów z COVID-19, leczonych przy pomocy podawania tlenu lub respiratora - oświadczył dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus w oświadczeniu wydanym niedługo po publicznym ogłoszeniu wyników badań brytyjskich naukowców.

- Gratuluję rządowi brytyjskiemu, uniwersytetowi w Oxfordzie oraz wielu szpitalom i pacjentom w Wielkiej Brytanii, którzy przyczynili się do tego ratującego życie przełomu naukowego - dodał dyrektor WHO.

WHO oświadczyło również, że otrzymali od Brytyjczyków pierwsze informacje na temat badań klinicznych. Jak podkreśla Tedros, ogromnie ważne jest to, że lek podany pacjentom będącym w grupie testowej nie wywołał żadnych skutków ubocznych. W najbliższych dniach Światowa Organizacja Zdrowia przeprowadzi własną analizę, by zyskać pewność co do skuteczności leku.