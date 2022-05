DARPA chce mieć własnego Morskiego Potwora. Startuje program Liberty Lifter

Ekranoplany to pojazdy, które wykorzystują efekt napięcia powierzchniowego do poruszania się na niewielkiej wysokości nad wodą lub inną gładką powierzchnią. Rozwój tego typu maszyn nastąpił po II wojnie światowej, głównie w ZSRR.

Przez lata ekranoplany straciły na znaczeniu militarnym, ale wygląda na to, że DARPA chce to zmienić. Wczesne zapowiedzi programu Liberty Lifter wskazywały na to, że Agencja chce opracować "niedrogi, przełomowy samolot morski", który "umożliwi efektywny transport dużych ładunków na duże odległości z prędkością znacznie przewyższającą istniejące platformy transportu morskiego".