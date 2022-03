Duże manewry NATO. Obserwował je rosyjski krążownik atomowy

Jak informuje Zespół Badań i Analiz Militarnych , okręty zostały przechwycone w rejonie Przylądka Północnego. Jednostki wysłane przez Kreml do obserwowania manewrów z udziałem państw NATO to krążownik rakietowy z napędem atomowym Piotr Wielikij projektu 11442 Orłan oraz fregata rakietowa Siewieromorsk projektu 1155 Friegat.

Pierwszy z wymienionych okrętów wszedł do służby w 1998 r. Standardowa wyporność krążownika wynosi 24 tys. t, a pełna – 28 tys. t. Jednostka ma 252 m długości i 28,5 m szerokości. ZBiAM zwraca uwagę, że Piotr Wielikij oraz modernizowany okręt Admirał Nachimow są największymi bojowymi jednostkami nawodnymi świata nie licząc lotniskowców.

Napęd krążownika stanowią 2 reaktory jądrowe wytwarzające parę dla dwóch turbin parowych o mocy 70 tys. KM każda. Zapewniają one prędkość do 31 węzłów, czyli ok. 57 km/h. Uzbrojenie jednostki składa się m.in. z 20 wyrzutni pocisków przeciwokrętowych dalekiego zasięgu 4K90 P-700 Granit, podwójnej wyrzutni MS-82 rakietotorped 85RU, zestawu 3K95 Kinżał z 8 wyrzutniami, 12 wyrzutni pocisków przeciwlotniczych S-300, 2 wyrzutni pocisków przeciwlotniczych Osa-M i 10 wyrzutni torped kal. 533 mm.