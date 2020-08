Czym jest saletra amonowa? To ona spowodowała wybuch w Bejrucie

Saletra amonowa, czyli azotan amonu, to bogaty w azot, nieorganiczny związek chemiczny. Jest stosowany zazwyczaj w postaci niewielkich, jasnych granulek i stanowi cenną pomoc dla rolników. Wynika to z faktu, że wysokiej zawartości potrzebnego do nawożenia azotu towarzyszy wysoka higroskopijność i rozpuszczalność w wodzie.