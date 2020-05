Badający pingwiny królewskie odurzyli się gazem z ich odchodów

Odurzające odchody pingwinów

Do powstania gazu przyczyniły się pingwiny zamieszkujące wyspę. Wszystkiemu winne ich odchody. Pingwiny królewskie żywią się m.in. krylem oraz rybami, które są bogate w azot. Zwierzęta wydalają go później razem ze swoimi odchodami. Azot dostaje się do gleby, gdzie bakterie glebowe zamieniają go w podtlenek azotu.