Czołgi K2 dla Polski. Skradziono dokumentację ważnych podzespołów

Jak donoszą koreańskie media cytowane przez serwis Cyberdefence24 , w jednej z firm produkujących elementy czołgu K2 odkryto kradzież danych. Miało do niej dojść jeszcze w 2017 roku, gdy koreańscy pracownicy zmieniający miejsce zatrudnienia skopiowali dokumentację dotyczącą K2 i przekazali ją innemu, nieujawnionemu podmiotowi.

Układ nadciśnienia to element zabezpieczenia załogi przed oddziaływaniem broni masowego rażenia czy chemicznej. Pompuje on do wnętrza czołgu przefiltrowane, oczyszczone powietrze, utrzymując w przedziale bojowym ciśnienie wyższe od tego na zewnątrz.