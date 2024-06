Czołgi K2 produkowane w Polsce. MON zapowiada kolejną umowę

"Szczególnie wiele uwagi poświęciliśmy dzisiaj czołgom K2, bo wiemy, jak wiele polskich zakładów zbrojeniowych czeka na tę informację: tak, będzie produkcja w Polsce. Pan minister to potwierdził, mam zapewnienie, że przekazanie wszystkich informacji dotyczących transferu technologii, dotyczących przygotowania polskich zakładów zbrojeniowych do tego przedsięwzięcia nastąpi w trybie natychmiastowym, bez żadnej opieszałości" - przekazał Kosiniak-Kamysz. Dodał, że celem jest, by czołgi powstawały "w kilku miejscach w Polsce", w tym m.in. w zakładach w Poznaniu.