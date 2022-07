Czeski karabin ZVI Falcon OP99 w Ukrainie. Dostarczono tylko 19 sztuk

Jest to karabin w formacie bezkolbowym zaprojektowany latach 90. zasilany nabojem kal. 12,7×108 mm bądź 12,7×99 mm NATO. Pierwszy oznaczono jako OP96, a drugi to OP99. Obydwa warianty to karabiny przeciwsprzętowe zdolne do skutecznego rażenia np. agregatów, anten radarów na dystansie ~1600 m lub żołnierzy przeciwnika na większych dystansach.