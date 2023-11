Czekali na nie od dawna. Teraz pokazali maszynę z USA na zdjęciu

Czołgi M1A1 Abrams trafiły do Ukrainy już we wrześniu br. Wojska czekały na te maszyny od dawna, jednak w sieci nie pojawiały się zdjęcia sugerujące, że wozy są już w użyciu. Aż do teraz – Ukraińcy opublikowali ujęcie z obwodu charkowskiego, które przedstawia wspomnianego Abramsa w rękach obrońców. Przypominamy możliwości tych czołgów.