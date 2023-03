Czechy chcą kupić Leopardy 2. Dostawcą czołgów ma być Szwajcaria

Co najmniej 96 maszyn jest zakonserwowanych w magazynie i to właśnie te czołgi stały się obiektem zainteresowania kilku państw, a także wewnętrznej, szwajcarskiej debaty politycznej .

Z prośbą do Szwajcarii o sprzedanie czołgów Panzer 87 zwróciła się w połowie 2022 roku Polska, co spotkało się z odmową. Podobną prośbę zgłosiły Niemcy, deklarujące, że pozyskane czołgi zostaną następnie przekazane krajom, które wsparły Ukrainę swoim sprzętem pancernym. Umożliwiłoby to Szwajcarii zachowanie formalnej neutralności – jej sprzęt nie trafiłby bowiem do Ukrainy.