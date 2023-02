Kolejne czołgi i nie tylko dla Ukrainy? Trwa debata w Szwajcarii

Nabywcom szwajcarskiej broni prawnie zabrania się jej ponownego eksportu, co według niektórych krajowych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego jest szkodliwe z biznesowego punktu widzenia. Presja społeczna sprawiła, że coraz więcej szwajcarskich polityków przychyla się do planów zniesienia tego zakazu.

– Chcemy być neutralni, ale jesteśmy też częścią zachodniego świata – powiedział Thierry Burkart, lider centroprawicowej partii FDP, który przedłożył rządowi wniosek o zezwolenie na reeksport broni do krajów o podobnych wartościach demokratycznych do Szwajcarii. – Nie powinniśmy mieć prawa weta, które powstrzymuje innych pomagających Ukrainie. Jeśli to zrobimy, poprzemy Rosję, która nie jest neutralna . Inne kraje chcą wesprzeć Ukrainę i zrobić coś dla bezpieczeństwa i stabilności Europy. Nie mogą zrozumieć, dlaczego Szwajcaria musi powiedzieć nie – dodał w rozmowie z agencją Reutera.

Oryginalny plan zaproponowany przez szwajcarską polityk mógłby znacznie wzmocnić potencjał militarny Ukrainy, gdyż Zurych posiada aż 96 zakonserwowanych Leopardów 2 . W latach 80. Szwajcaria kupiła w Niemczech licencję na produkcję tych maszyn, którym nadano lokalną nazwę Pz. 87 Leo ("Pz." odnosi się do słowa "Panzer", oznaczającego czołg, a 87 do roku dostarczenia armii pierwszych pojazdów).

Kolejnym ciekawym dodatkiem do pojazdu są duże okrągłe rury zamontowane w poprzek tylnej części kadłuba. W rzeczywistości są to tłumiki redukujące hałas silnika w terenie zabudowanym. Szwajcarska wersja, podobnie jak niemiecki pierwowzór, porusza się z prędkością do 72 km/h po utwardzanej drodze, do 56 km/h w terenie i do 32 km/h na biegu wstecznym. Pz.87 Leo jest wyposażony w standardową dla tych czołgów armatę Rh-M-120 kal. 120 mm.