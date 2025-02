Czarny dzień dla Rosjan. Ukraińcy zniszczyli dronami cenną artylerię

Wprowadzone do służby w ZSRR pod koniec lat 70. XX wieku holowane armatohaubice 2A36 Hiacynt-B to rosyjskie systemy kal. 152 mm z najdłuższą lufą o długości 49 kalibrów (prawie 7,5 m). To przekłada się na zasięg rzędu 27-30 km dla podstawowej amunicji bądź do 40 km dla pocisków z dopalaczem rakietowym. Pozwala to prowadzanie pojedynków artyleryjskich np. z polskimi Krabami czy niemieckimi PzH 2000.