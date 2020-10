Czarna dziura pożarła gwiazdę. Znalazła się zbyt blisko supermasywnego potwora

Zdaniem ekspertów jest to najbliższa śmierć gwiazdy tego typu, jaka została kiedykolwiek zaobserwowana. Kiedy gwiazda zbliży się zbyt blisko czarnej dziury , ogromna siła pływowa (produkt jej pola grawitacyjnego) doprowadza do jej rozerwania.

Takie zdarzenie zakłócenia pływowego (TDE) prowadzi do powstania olśniewającego rozbłysku światła, który jest widoczny do momentu, aż szczątki zniszczonej gwiazdy znajdą się poza horyzontem zdarzeń czarnej dziury. Bardzo często trudno go dostrzec z powodu pojawiającej się chmury pyłu, co utrudnia poznanie szczegółów procesu.