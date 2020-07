Ogromna gwiazda nagle zniknęła. Astronomowie nie mają pewności, co się stało

Naukowcy cofnęli się w zapiskach, by ustalić, kiedy gwiazda zaczęła znikać. Okazało się, że od 2011 roku ślad po niej zaginął. Autorzy badania przyznają, że nie mają pewności, co stało się z gwiazdą, jednak możliwe jest, że zapadła się ona w czarną dziurę.

Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że do tej pory uważano, że stworzenie czarnej dziury poprzedza wybuch supernowej. Andrew Allan z Trinity College Dublin w Irlandii przyznał, że "byłoby to pierwsze bezpośrednie wykrycie tak monstrualnej gwiazdy, która kończy życie w ten sposób".

Jednak dokładne ustalenie tego, co stało się z gwiazdą, jest bardzo trudne. Do całego zdarzenia doszło bowiem w oddalonej o 75 mln lat świetlnych galaktyce PHL 293B. Przy takiej odległości, żadna współczesna technologia nie jest w stanie rozpoznać, co stało się z opisywaną gwiazdą.