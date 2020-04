COVID-19 rozwija się u pacjentów zainfekowanych innymi wirusami. Nowe wyniki badań

Wstępne badania przeprowadzone przez zespół profesora Iana Browna ze Stanford School of Medicine potwierdzają, że u 20 proc. pacjentów, u których rozwinęło się COVID-19, doszło również do zainfekowania innymi wirusami atakującymi układ oddechowy .

- Obecnie, jeśli test wykaże u pacjenta innego wirusa układu oddechowego, to uważamy, że nie choruje na COVID-19. Jednak, biorąc pod uwagę odsetek współistniejących infekcji w badanej próbce, założenie takie jest niesłuszne - przyznał profesor Nigam Shah biorący udział w badaniach.

Z kolei profesor Brown zauważa, że jeśli pacjent zgłosi się do szpitala z objawami COVID-19, wstępne testy przeprowadzone przez lekarzy mogą potwierdzić obecność grypy lub zakażenie rotawirusem. W takim przypadku pacjent zostaje wypisany do domu, mimo że w organizmie może pozostawać niewyryty koronawirus SARS-CoV-2.

- Szpitale nie mają nieograniczonego dostępu do testów. W niektórych przypadkach pacjent z objawami ze strony układu oddechowego może być najpierw testowany pod kątem innego wirusa niż SARS-CoV-2 - przyznaje Brown. - Jeśli wówczas okaże się, że pacjent jest zarażony grypą, czy innym wirusem, może zostać wypisany do domu, a lekarz uzna, że to właśnie ten wykryty wirus wywołał objawy.