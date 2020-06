COVID-19 może powodować utratę węchu. Naukowcy w końcu wiedzą, dlaczego

Jedną z popularniejszych przyczyn utraty węchu są infekcje wirusowe: przeziębienie, chore zatoki lub inne infekcje górnych dróg oddechowych. Powodują zatkanie nosa, co uniemożliwia związkom aromatycznym dotarcie do receptorów znajdujących się w tym narządzie.

W przypadku nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wzór utraty węchu jest inny, co wyjaśnili Simon Gane z University of London oraz Jane Parker z University of Reading na łamach portalu "The Conversation".