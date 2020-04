Koronawirus: potwierdzono zaledwie 6 proc. wszystkich przypadków. Nowe obliczenia

Nowe obliczenia zostały wykonane na podstawie danych podanych w " The Lancet Infectious Diseases 30243-7/fulltext){:external}". Doktorowi Christianowi Bommerowi i profesorowi Sebastianowi Vollmerowi udało się ustalić, że średnio wykrytow zaledwie 6 proc. wszystkich przypadków zakażenia koronawirusem.

Zdaniem badaczy z tego właśnie powodu odsetek zgonów wywołanych COVID-19 różni się w zależności od poszczególnych krajów i w niektórych z nich jest mocno zawyżony. Za przykład podawane są Niemcy, gdzie śmiertelność jest bardzo niska. Naukowcy są zdania, że wykryto tam ok. 15,6 proc. wszystkich zakażeń. Z kolei we Włoszech jest to 3,5 proc., a w Hiszpanii - 1,7 proc. Bardzo niski odsetek rzeczywistych infekcji mają też USA (1,6 proc.) i w Wielkiej Brytanii (1,2 proc).