Coś dziwnego. Rosyjskie lotnictwo wstrzymało ataki na Ukrainę

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, choć Rosja nadal jest w stanie wykorzystywać inne zdolności uderzeniowe, to właśnie ataki DA były główną metodą przeprowadzania precyzyjnych uderzeń z dystansu. Zdaniem Brytyjczyków, Rosja prawie na pewno musiała zredukować częstotliwość ataków, aby uzupełnić zmniejszające się zapasy pocisków manewrujących AS-23a (w kodzie NATO: Kodiak).

Tego typu arsenał jest wykorzystywany w dotychczas najczęściej stosowanych przez Rosjan bombowcach z serii Tu-95 i Tu-160. Pociski manewrujące AS-23a osiągają masę do 2400 kg, a ich długość to niemal 7,5 m. Mogą przenosić głowicę bojową o wadze nawet 480 kg, a ich zasięg dochodzi do 4500 m.