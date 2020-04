Co to jest szczepionka i z czego się składa?

Temat szczepień już od kilku lat jest bardzo sporną kwestią wśród społeczeństwa. Zanim jednak włączymy się do dyskusji, warto wiedzieć, co to jest szczepionka? Poznając to pojęcie od podstaw, będzie nam łatwiej zdecydować np. czy chcemy szczepić nasze nowo narodzone dziecko lub siebie na popularną grypę.