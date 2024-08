Co się dzieje z Całunem Turyńskim? Ostatnie badanie wywołało nowe emocje

Całun Turyński , znany również jako Całun z Turynu , to jedna z najbardziej kontrowersyjnych i fascynujących relikwii w historii. Jest to lniane płótno, na którym, według wierzeń, znajduje się wizerunek ukrzyżowanego mężczyzny . Obraz na płótnie przyciąga uwagę z powodu swojego tajemniczego charakteru oraz potencjalnego związku z Jezusem Chrystusem.

Pierwsze wzmianki o Całunie Turyńskim pojawiają się w źródłach historycznych w XIV wieku. W 1354 roku płótno zostało przedstawione jako relikwia przez Geoffroia de Charny’ego, który ofiarował je kościołowi w Lirey we Francji. Jednakże w 1389 roku biskup Troyes, Pierre d’Arcis, opisał płótno jako "sprytnie namalowane", co wzbudziło wątpliwości co do jego autentyczności.