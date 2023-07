Ciężki sprzęt popłynął do Polski. Stąd wyruszy dalej

Hiszpanie przewidują, że wszystkie przekazane Ukrainie maszyny trafią do rąk obrońców jeszcze na początku sierpnia. W dopiero co wysłanym transporcie drogą morską znalazły się cztery czołgi Leopard 2A4, dziesięć pojazdów opancerzonych M-113 (trzy dla straży granicznej), dziesięć ciężarówek wojskowych, wielozadaniowy pojazd opancerzony dla straży granicznej, trzy karetki pogotowia, jeden pojazd opancerzony do transportu medycznego i jedna opancerzona karetka pogotowia dla straży granicznej.