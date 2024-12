Fotowoltaika na parkingach. Powstały specjalne carporty, inwestują też giganci

Duże parkingi, o powierzchni przekraczającej 1,5 tys. m kw., muszą być wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, czyli tzw. carporty – to efekt wprowadzonego dekretu przez francuski rząd. Nowe przepisy we Francji obejmują zarówno nowe, jak i istniejące parkingi. Zarządcy tych o pojemności 80-400 samochodów mają pięć lat (do 2028 r.) na dostosowanie się do wymogów, natomiast właściciele parkingów na 400 i więcej aut jedynie trzy lata (do 2026 r.).