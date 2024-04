Chiny zapadają się pod ziemię. Dosłownie

Badacze z Uniwersytetu Anglii Wschodniej i Virginia Tech ostrzegają, że prawie połowa z 82 największych chińskich miast jest zagrożona zatonięciem z powodu szybkiego osiadania gruntów. Ich analiza, opublikowana na łamach czasopisma "Science ", wskazuje, że problem ten może dotknąć od 55 do 128 milionów osób do 2120 roku, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze.

Badacze podkreślają, że problem osiadania gruntów w chińskich miastach był do tej pory często pomijany i niedoszacowany, mimo że stanowi ogromne zagrożenie. W publikacji wyjaśniają, że osiadanie terenu jest procesem powszechnym, który czasem jest dramatyczny. Potencjalnie aż 19 proc. światowej populacji jest narażone na wysokie ryzyko związane z tym procesem.

Miasta przybrzeżne, takie jak Tiencin, są szczególnie narażone na osiadanie. Proces ten idzie bowiem w parze ze wzrostem poziomu morza spowodowanym zmianami klimatu. Skutki tego zjawiska można zaobserwować na przykładzie Nowego Orleanu, gdzie w 2005 roku huragan Katrina spowodował zalanie ponad 80 proc. obszaru miasta. Była to jedna z największych katastrof naturalnych w historii Stanów Zjednoczonych, a za główną przyczynę tak dużych zniszczeń uznano wcześniejsze zapadnięcie się terenu południowej Luizjany.

Zdaniem specjalistów takie tempo osiadania gruntów w połączeniu z prognozowanym wzrostem poziomu morza, spowoduje, że obszar chińskich miast położonych poniżej poziomu morza do 2120 r. potroi się, zagrażając od 55 do 128 milionom mieszkańców. Bez zdecydowanej reakcji władz może to mieć katastrofalne skutki.