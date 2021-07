Chiny chcą zniszczyć asteroidę. Stanowi zagrożenie dla Ziemi

W celu zniszczenia asteroidy Bennu, Chińczycy chcą skorzystać z rakiet Long March 5. Obiekt ma zbliżyć się do Ziemi na odległość 7,5 miliona kilometrów w ciągu najbliższych 150 lat. Jest to odległość, która może wzbudzać niepokój. Dla porównania - Księżyc oddalony jest od Ziemi o 384 tysiące kilometrów, a Mars, w zależności od pory roku o 55 do 401 milionów kilometrów. To pozwala zobrazować skalę zagrożenia.