Pobyt w Kosmosie zmienia organizm. NASA pokazuje wyniki badań.

Groźny brak grawitacji

Sama ta informacja może brzmieć niepokojąco, ale zdaniem lekarzy jest to odzwierciedlenie tego, jak elastyczne jest ludzkie serce. Autor badania Benjamin Levine, profesor medycyny wewnętrznej z University of Texas Southwestern Medical Center i Texas Health Presbyterian Dallas tłumaczy, że kiedy człowiek przebywa na Ziemi to serce musi pompować krew na tyle mocno by wygrać z siłą grawitacji. Kiedy jednak przebywa się w stanie nieważkości, brak grawitacji powoduje, że serce nie musi z nią walczyć, przez co kurczy się.