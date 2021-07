Chiny budują nowe silosy rakietowe. Zauważono je na zdjęciach satelitarnych

Chiny budują nowe silosy rakietowe

Jak zaznacza The Washington Post, jest to 119 praktycznie takich samych placów, które zawierają elementy obserwowane w już istniejących obiektach startowych dla chińskiego arsenału pocisków balistycznych z końcówkami nuklearnymi. Dodatkowo place są ukryte pod dużymi osłonami, przypominającymi kopuły, co jest powszechną praktyką Chin w przypadku baz rakietowych.