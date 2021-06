Naukowcy się pomylili. Ich kosmiczny skarb jest mniej wart

Naukowcy z University of Arizona zaznaczają, że ich badanie dotyczące budowy Psyche 16 nie czynią jej mniej fascynującą. Jego główny autor - David Cantillo, uważa nawet, że sprawiają, iż jest "o wiele bardziej interesująca niż oczekiwano", a nowe odkrycia "mogą nieznacznie obniżyć wartość asteroidy bogatej w żelazo". Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ wydobycie oraz transport metali z Psyche 16 na Ziemię jest, póki co mało prawdopodobnym pomysłem.