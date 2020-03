Chiny. Falstart rakiety nowej generacji. Misja zakończona niepowodzeniem

Do nieudanego debiutu doszło we wtorek 17 marca w porcie kosmicznym Wenchang w południowych Chinach. Wynoszony na pokładzie rakiety Długi Marsz 7A (Long March 7A) tajny satelita nowej generacji Xinjishu Yanzheng-6 nie osiągnął orbity. Zazwyczaj Chińska Korporacja Nauki i Technologii Kosmicznej ogłasza sukcesy krócej niż godzinę po starcie rakiety. Tym razem nie mogli mieć jednak powodów do chwały.