Chińskie samoloty blisko Tajwanu? Przeleciały nad okrętem USA

Materiał filmowy z przelotu myśliwców został wyemitowany przez państwową stację CCTV (Centralną Telewizję Chińską). Serwis The War Zone zwraca uwagę , że nie jest jasne, gdzie wykonano to nagranie, ale pojawiły się spekulacje, że incydent miał miejsce w Cieśninie Tajwańskiej, która oddziela Tajwan od Chin kontynentalnych. Wyjaśniamy, jakie są możliwości widocznych w materiale samolotów J-15.

J-15 to najnowocześniejszy, jednomiejscowy myśliwiec chińskiej armii. Inspirację dla tej maszyny, która jest nazywana potocznie "latającym rekinem", stanowił rosyjski samolot Su-33 (chińska wersja stanowi w zasadzie jego zmodyfikowaną kopię). Za jej produkcję odpowiada firma Shenyang Aircraft Corporation. Myśliwiec został oblatany w 2009 r.

Myśliwiec J-15 to średniopłat o mieszanej konstrukcji metolowo-kompozytowej. Dzięki wysuwanej końcówce, znajdującej się na lewej burcie, samolot może być tankowany w powietrzu. Maszyna może rozwijać prędkość do 2,3 tys. km/h oraz wnosić się na maksymalną wysokość 17 km. Zasięg J-15 wynosi 3 tys. km. Warto zauważyć, że są to parametry identyczne, jak w przypadku rosyjskiego Su-33.