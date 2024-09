Chiński test pocisku balistycznego. Miał atrapę głowicy atomowej

Stanowi to nowość w programie testów chińskich pocisków balistycznych. Bo do tej pory, korzystając z wielkości kraju, Chiny testowały broń tego typu nad własnym terytorium , a pociski spadały na któryś z poligonów rakietowych.

Ważący 80 ton 22-metrowy pocisk ma zasięg szacowany na 13-15 tys. km i może przenosić do ośmiu subgłowic MIRV. Może być wystrzeliwany zarówno z silosów, jak i kołowych, mobilnych wyrzutni, a także ze specjalnych wagonów kolejowych.

Test pocisku wpisuje się w znacznie szerszy kontekst rozwoju chińskiego arsenału atomowego. Państwo Środka przez dziesiątki lat utrzymywało skromne siły strategiczne w postaci zaledwie kilkudziesięciu głowic i nielicznych środków ich przenoszenia, co wystarczało, aby zapewnić atomowe odstraszanie .

Ostatnie lata to jednak czas intensywnych zbrojeń – w co najmniej trzech bazach Chiny budują setki silosów rakietowych, modernizują okręty podwodne zdolne do przenoszenia pocisków balistycznych, a także pracują nad trudnowykrywalnym bombowcem strategicznym H-20.