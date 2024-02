Eksperci po raz pierwszy natrafili na skamieniałość Dinocefalozaur orientalis w prowincji Guizhou w południowych Chinach w 2003 r. Od tego momentu naukowcom udało się znaleźć jeszcze kilka innych okazów, a teraz zdecydowali się podzielić swoimi odkryciami ze światem. Wyniki swoich dotychczasowych ustaleń opublikowali na łamach czasopisma naukowego "Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh".