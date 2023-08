Indyjska sonda Chandrayaan-3 weszła na orbitę Księżyca

Misja Chandrayaan-3 składa się z orbitera, lądownika i łazika. Lądownik nazywa się Vikram, co w sanskrycie oznacza "męstwo", a łazik Pragyan, co w sanskrycie oznaczające "mądrość". Nazwa całej misji, czyli Chandrayaan, oznacza w sanskrycie "pojazd księżycowy".

Indie realizują swój ambitny program przy stosunkowo niskim budżecie. Misja Chandrayaan-3 kosztowała 6,1 miliarda rupii (około 75 milionów dolarów). To znacznie mniej niż wynoszone w ostatnich latach misje wiodących agencji kosmicznych. Eksperci twierdzą, że Indie mogą utrzymywać koszty na niskim poziomie, kopiując i dostosowując istniejącą technologię kosmiczną, a także dzięki obfitości wysoko wykwalifikowanych inżynierów, którzy pracują za ułamek tego, co ich zachodni odpowiednicy.

Zastosowana w misji rakieta jest znacznie słabsza od tej, którą Amerykanie latali na Księżyc w ramach programu Apollo. Sonda kilkukrotnie okrążyła Ziemię, by nabrać prędkości w podróży do Srebrnego Globu, a i tak potrzebowała więcej czasu, aby dotrzeć do Księżyca, niż załogowe misje USA z lat 60. i 70. XX wieku, które docierały do naszego naturalnego satelity w ciągu kilku dni.