Challenger 2 "bronią zwycięstwa". Ukraińcy dziękują za wsparcie

Na polu bitwy czołg słynie jednak przede wszystkim z nieprzeciętnej wytrzymałości. Dzięki ciężkiemu pancerzowi kompozytowemu Chobham drugiej generacji (inna nazwa to Dorchester) jest w stanie przetrwać zmasowany ostrzał z granatników czy też uderzenia typowych pocisków przeciwpancernych. Podczas ukraińsko-rosyjskiej wojny nawet 70 trafień z granatników nie zdołało go zniszczyć.

Producent czołgów Challenger 2 szczególnie zwrócił uwagę na ochronę samej załogi. Zrealizował to między innymi wykorzystując półprzewodnikowy napęd elektryczny do ruchu wieży i działa. W efekcie niemal wyeliminował ryzyko poparzenia.

Jeszcze garść liczb. Challenger 2 ma długość 11,55 m, szerokość 3,52 m i wysokość 2,49 m, a jego masa bojowa przekracza 62 tony. Jako że produkowana od 1991 r. maszyna ma silnik Diesel Perkins-Condor CV12 o mocy 1200 KM, daje to ponad 19 KM na tonę. Umożliwia to rozwijanie prędkości do 56 km/h i sprawne poruszanie się w terenie.