Cetus to bezzałogowy okręt podwodny – największy sprzęt tej klasy w Europie i jeden z największych na świecie. Umowa na dostawę serii takich jednostek została podpisana 1 grudnia w siedzibie firmy MSubs Ltd. w Plymouth, a pierwszy okręt ma zostać dostarczony brytyjskiej marynarce wojennej już za dwa lata.

Swoją nazwą okręt nawiązuje do znanego ze starogreckiej mitologii, morskiego potwora. Wymiary Cetusa to 2,2 metra średnicy i 12 metrów długości – jednostka jest takiej wielkości, aby można było zmieścić ją w standardowym, 40 stopowym kontenerze, co ułatwi zarówno transport, jak i ewentualne ukrycie podwodnych dronów . Dron waży 17 ton.

Planowane osiągi Cetusa nie zostały na razie podane do publicznej wiadomości, jednak ma on mieć możliwość zanurzania się na większe głębokości, niż współczesne okręty podwodne Royal Navy. Okręt będzie także dostosowany do współpracy z różnego rodzaju jednostkami morskimi, należącymi zarówno do Wielkiej Brytanii, jak i jej sojuszników.