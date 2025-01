Cenne wsparcie z Niemiec. Ukraina dostanie artylerię samobieżną nowej generacji

Nie jest jasne, czy przekazana kołowa haubica samobieżna RCH 155 zostanie od razu dostarczona do Ukrainy, czy najpierw posłuży do szkolenia ukraińskich żołnierzy na ternie Niemiec, donosi serwis Militarny. Zgodnie z zapowiedziami Borisa Pistoriusa w 2025 r. Kijów ma otrzymać pierwsze sześć z zamówionych systemów artyleryjskich. Warto przypomnieć, że początkowo - w 2022 r. - Ukraina zamówiła 18 armatohaubic nowej generacji RCH 155. Później zamówienie wzrosło do 36 sztuk, a ostatecznie do 54 sztuk.