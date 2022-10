Były prezydent Ukrainy z odsieczą. Kupił partię pojazdów pancernych Spartan

Wszystkie te pojazdy są tego samego typu, ale dostosowane do różnych funkcji. Jeden przeznaczony jest do szturmu i zwiadu, drugi do transportu rannych. Ale łączy je pancerz, który chroni przed odłamkami i śmiercią, nie tylko ratuje życie naszych żołnierzy, ale i miażdży Rosjan. Ten sprzęt jest szybki, gąsienicowy, może przejeżdżać przez rowy o szerokości do 2 metrów, pokonywać przeszkody i nurkować w wodzie do 1 metra – zaznaczył były prezydent.