Burza geomagnetyczna w środę? Eksperci zauważyli aktywność Słońca

SpaceWeather , serwis monitorujący kosmiczną pogodę donosi, że z południowej dziury w atmosferze Słońca wydobył się gaz i uderzy w ziemską atmosferę 3 sierpnia. Zgodnie z prognozami Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej (SWPC), należącego do amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) może to spowodować pojawienie się burzy geomagnetycznej G-1.

Jak już informowaliśmy, burze geomagnetyczne (nazywane również słonecznymi lub magnetycznymi) to nagłe oraz intensywne zmiany magnetosfery, czyli pola magnetycznego naszej planety. Wywołuje je zwiększona aktywność Słońca, a zwłaszcza rozbłyski słoneczne i koronalne wyrzuty masy , które prowadzą m.in. do zmian parametrów fizycznych wiatru słonecznego. Siła burz geomagnetcznych określana jest na pięciostopniowej skali.

Groźniejsze dla Ziemi są burze klasy G4 oraz G5. Na szczęście zdarzają się one bardzo rzadko. Ich wystąpienie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia systemów nawigacyjnych, a nawet pojawienia się przerw w dostawach prądu. Niektórzy eksperci są zdania, że burze klasy G4 i G5 są w stanie doprowadzić do paraliżu internetu. Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej przypomina, że cząstki uwalniane podczas wybuchów na Słońcu zazwyczaj potrzebują od 15 do 18 godzin, aby dotrzeć do Ziemi.