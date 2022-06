Plama na Słońcu podwoiła rozmiary. Dojdzie do burzy magnetycznej?

Działanie tego zjawiska opisywał swego czasu Łukasz Michalik: "Zachodzą one w otaczającej Słońce koronie słonecznej i polegają na nagłym wyrzucie w przestrzeń kosmiczną gigantycznych obłoków plazmy. Plazma jest wyrzucana w losowych kierunkach – także w stronę Ziemi". W wyniku tego procesu może dojść do burzy magnetycznej, czyli intensywnej zmiany pola magnetycznego Ziemi.

Bardzo trudno je zastąpić. Tylko dwa państwa produkują transformatory na eksport: Niemcy i Korea Południowa. Ważą one setki ton. Do ich transportu trzeba by wzmocnić mosty i poszerzać drogi – mówił w programie dokumentalnym Koniec świata na 10 sposobów dr Peter Pry, dyrektor wykonawczy w radzie doradczej Kongresu USA, zajmującej się bezpieczeństwem narodowym. Ekspert zwracał uwagę, że zniszczenie globalnej sieci energetycznej oznacza nie tylko lata w ciemnościach, ale także z ałamanie systemu finansowego.

Banki nie mają skarbców pełnych pieniędzy. Pieniądze istnieją w systemach komputerowych, do których stracilibyśmy dostęp. Nagle stracilibyśmy wszystkie oszczędności życia– mówił ekspert podkreślając, że budowa wielkiego transformatora trwa ok. 10-15 lat.

O tym, do czego może doprowadzić kaprys Słońca, świadczy wydarzenie z 1859 roku. W wyniku koronalnego wyrzutu masy doszło do skoku napięcia w liniach telegraficznych w Ameryce i Europie. W tamtym czasie strumień plazmy nie był jednak groźny, gdyż nie miał czego uszkadzać. Ponieważ był to okres przed elektryfikacją, Słońce nie doprowadziło do paraliżu cywilizacji. Dziś skutki takiego zjawiska byłyby znacznie bardziej odczuwalne.